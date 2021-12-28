В Туле на пересечении улиц Болдина и Смидович заработал новый светофор

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Он оборудован кнопкой для пешеходов.

С 28 декабря в Туле на пересечении улиц Болдина и Смидович ввели в эксплуатацию новый светофор, оборудованный кнопкой вызова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мера призвана упорядочить движение пешеходов, транспорта, повысить безопасность дорожного движения, снизить временные потери в движении.

Такой вариант организации дорожного движения подразумевает постоянный зеленый сигнал по улице Болдина. Пешеходная фаза обеспечивается посредством нажатия кнопки, расположенной под светофорами.