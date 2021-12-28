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Украл стиральную машину, угрожал убить друзей: в Новомосковске вынесли приговор местному жителю
фото: архив Myslo

Украл стиральную машину, угрожал убить друзей: в Новомосковске вынесли приговор местному жителю

В уголовном деле 33-летнего мужчины было сразу 10 эпизодов.

В Новомосковске местный житель признан виновным в краже, грабеже, угрозах убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Судом установлено, что в феврале этого года 33-летний обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых. Мужчина напился, поссорился с друзьями и жестоко избил их, периодически выкрикивая фразы о том, что убьет их. После этого обвиняемый припрятал в свою сумку ноутбук хозяина квартиры и ушел, прихватив заодно еще и стиральную машину.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:00 +3
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