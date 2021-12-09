В Туле на пересечении улиц Болдина и Смидович установили светофор

Фото из группы ВКонтакте " СВОБОДНАЯ ТУЛА".

Он оборудован кнопкой для пешеходов. Но пока еще не работает.

На пересечении улиц Болдина и Смидович установили светофор. Об этом сообщили активисты движения «Свободная Тула». Светофорный объект оборудован кнопкой для пешеходов.

Как сообщили Myslo в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, светофор начнет работу в срок до 3 января 2022 года.