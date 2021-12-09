новости
новости
Регистрация
В Туле на пересечении улиц Болдина и Смидович установили светофор
Фото из группы ВКонтакте " СВОБОДНАЯ ТУЛА".

В Туле на пересечении улиц Болдина и Смидович установили светофор

Он оборудован кнопкой для пешеходов. Но пока еще не работает.

На пересечении улиц Болдина и Смидович установили светофор. Об этом сообщили активисты движения «Свободная Тула». Светофорный объект оборудован кнопкой для пешеходов.

Как сообщили Myslo в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, светофор начнет работу в срок до 3 января 2022 года.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:40 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
светофорновый светофор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Баскетболисты «Новомосковска» добыли волевую победу в матче с «Динамо-МГТУ»
Баскетболисты «Новомосковска» добыли волевую победу в матче с «Динамо-МГТУ»
На трассе М-2 в Туле столкнулись самосвал и внедорожник
На трассе М-2 в Туле столкнулись самосвал и внедорожник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.