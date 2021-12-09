Фото из группы ВКонтакте " СВОБОДНАЯ ТУЛА".
В Туле на пересечении улиц Болдина и Смидович установили светофор
Он оборудован кнопкой для пешеходов. Но пока еще не работает.
На пересечении улиц Болдина и Смидович установили светофор. Об этом сообщили активисты движения «Свободная Тула». Светофорный объект оборудован кнопкой для пешеходов.
Как сообщили Myslo в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, светофор начнет работу в срок до 3 января 2022 года.
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