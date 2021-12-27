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Где в Туле не будет электричества 28 декабря

Где в Туле не будет электричества 28 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 16.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Марата, 162-а,
  • ул. Каракозова, 77-а,
  • ул. Кирова, 135,
  • ул. Степанова, 89-а,
  • ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.),
  • ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 18,
  • ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 114-а, 140-а,
  • ул. Замочная, 2,
  • ул. Комсомольская, 1,
  • ул. Сакко и Ванцетти, 1, 14,
  • ул. Дрейера, 16, 17,
  • ул. Герцена, 3, 4, 6, 7, 8,
  • пер. Оружейный, 32, 34, 34-а, 28, 30,
  • п. Угольный: ул. Садовая, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
  • ул. Шоссейная, 12-64 (чётн.), 26, 15-41 (нечётн.),
  • ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34,
  • ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13, 43-65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39,
  • ул. 1-й Квартал, 12-68 (чётн.), 72-96 (чётн.),
  • п. Михалково: ул. Тверская, 8, 43, 47, 45, 60, 39, 49, 51, 12-18 (чётн.), 7, 9, 11, 15, 17, 3, 21, 25, 35, 37, 33, 41,
  • 2-й Михалковский пр-д, 6, 8,
  • 3-й Михалковский пр-д, 2, 6, 7, 8, 9,
  • 1-й Михалковский пр-д, 16, 18,
  • ул. Российская, 2-12 (чётн.), 1, 3, 7,
  • Воронежская, 3, 10, 2, 4, 11, 12,
  • ул. Михалковская, 46-54 (чётн.), 2, 27, 6, 16, 1, 37, 33, 9, 71, 2-б, 31, 18, 26, 36, 30, 34, 37,
  • ул. Косогорская, 20-46 (чётн.), 17, 46-а, 77, 53, 8-а, 51-а, 14-а, 71, 53-а, 57-а, 57-б, 53-63 (нечётн.),
  • ул. Волжская, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 18, 21-а, 25,
  • ул. Невская, 21, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 27, 29,
  • ул. Самарская, 15, 18, 21, 7, 19, 23, 3, 24, 23-а, 25, 19, 34,
  • ул. Саратовская, 7, 6, 11, 4, 10,
  • ул. Балтийская,
  • ул. Окская, 2, 21-а, 21, 3,
  • ул. Донская, 3, 5, 4, 8, 13,
  • ул. Смоленская, 13, 6, 9, 12, 8, 11, 7,
  • пер. Колхозный,
  • ул. Колхозная,
  • 4, 5 Михалковские проезды.
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