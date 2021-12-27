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В Туле осудят банду мошенников, обманувших 1000 человек на полмиллиарда рублей
Фото из архива MySlo

В Туле осудят банду мошенников, обманувших 1000 человек на полмиллиарда рублей

Под прикрытием кредитных кооперативов «ГлавСберСтрой» и «Достояние народ» они два года вытягивали деньги из граждан.

В прокуратуре Тульской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Тулы. Они обвиняются в создании преступного сообщества и мошенничестве.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год на территории 12 регионов страны, включая Тульскую область, преступники создали две финансовые пирамиды, работавшие под вывеской кредитных потребительских кооперативов «Достояние народа» и «ГлавСберСтрой».

Преступное сообщество состояло из девяти руководителей и участников, проживающих в Туле. Используя агрессивную рекламу и средства конспирации, создающие мнимое впечатление о надежности и прибыльности кооперативов, злоумышленники обманывали пенсионеров, обещая высокие проценты по вкладам.

Жертвами мошенников стали более 1000 человек, а сумма ущерба составила более 467 млн рублей. На имущество обвиняемых стоимостью 126 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

Еще два мошенника заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве и полностью признали вину, ещё один скончался. Один из организаторов преступного сообщества до сих пор находится в розыске.

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вчера, в 22:32 +3
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