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В Туле выступят звезды дискотек 90-х

В Туле выступят звезды дискотек 90-х

2 января в манеже центрального стадиона «Арсенал» пройдет концерт звезд дискотек 90-х. Начало в 20.00. Билеты в продаже на Myslo!

Атмосфера сказки и чудес, неожиданные открытия и приятные подарки, волшебство и незабываемое впечатление для всех гостей концерта. 

Состоится зрелищное шоу - концерт с участием артистов поп-музыки и танцоров: группа «Божья коровка», «Конец фильма», «140 ударов в минуту», «Белый орел» и ведущие вечера — группа «ЭКС-ББ». 
 
Вас ожидают фейерверки, беспрецедентное световое, лазерное и музыкальное шоу.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 21:21 −3
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