В Туле выступят звезды дискотек 90-х

2 января в манеже центрального стадиона «Арсенал» пройдет концерт звезд дискотек 90-х. Начало в 20.00. Билеты в продаже на Myslo!

Атмосфера сказки и чудес, неожиданные открытия и приятные подарки, волшебство и незабываемое впечатление для всех гостей концерта.

Состоится зрелищное шоу - концерт с участием артистов поп-музыки и танцоров: группа «Божья коровка», «Конец фильма», «140 ударов в минуту», «Белый орел» и ведущие вечера — группа «ЭКС-ББ».

Вас ожидают фейерверки, беспрецедентное световое, лазерное и музыкальное шоу.

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