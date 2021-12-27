В Туле выступят звезды дискотек 90-х
2 января в манеже центрального стадиона «Арсенал» пройдет концерт звезд дискотек 90-х. Начало в 20.00. Билеты в продаже на Myslo!
Атмосфера сказки и чудес, неожиданные открытия и приятные подарки, волшебство и незабываемое впечатление для всех гостей концерта.
Состоится зрелищное шоу - концерт с участием артистов поп-музыки и танцоров: группа «Божья коровка», «Конец фильма», «140 ударов в минуту», «Белый орел» и ведущие вечера — группа «ЭКС-ББ».
Вас ожидают фейерверки, беспрецедентное световое, лазерное и музыкальное шоу.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.