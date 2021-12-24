Как тулякам решить проблему не выходя из дома

Расскажем, как достучаться до губернатора и чиновников разного уровня

Сейчас в Тульской области для взаимодействия с жителями есть разные сервисы:

Можно отправить свои сообщения через социальные сети и платформу обратной связи на портале государственных услуг.

Все обращения систематизирует и анализирует Ситуационный центр губернатора . Отсюда после обработки аналитические материалы направляют в органы исполнительной власти и местного самоуправления для принятия решений. Ряд обращений рассматривается «на самом верху» — на совещаниях под председательством главы региона. Также в конце прошлого года в Тульской области создан Центр управления регионом (ЦУР). Он позволяет оперативно реагировать на обращения граждан через соцсети. За год число сообщений по этим каналам выросло на 60% и составило 107 тысяч.

Обо всех этих сервисах говорили на совещании по работе каналов связи правительства с жителями региона.

«Работа с обращениями — один из приоритетов для органов власти любого уровня. Делать это нужно не для галочки, не для отчёта, а для реального решения проблем. Каждый, кто пришел во власть, должен уметь слышать людей. И это должно быть основополагающим принципом в нашей работе», — говорит Алексей Дюмин.

только цифры За 2021 год на телефон доверия губернатора Тульской области поступило более 140 тысяч звонков.

На 10% уменьшилось количество традиционных обращений в правительство из-за перехода на простые и удобные сервисы. Отметим, что жители области по-прежнему имеют возможность направить письменное обращение по почте или через портал правительства.

Треть расходов ключевых министерств формируется исходя из потребностей граждан по результатам обработки жалоб и заявлений. Средства для решения проблем, которые обозначили жители, в регионе выделяют ежегодно.