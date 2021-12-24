В Туле прокуратура планирует масштабные проверки управляющих компаний по уборке дворов

Такое поручение направил в районы прокурор города Тулы.

В связи с ненадлежащей организацией уборки придомовых территорий многоквартирных домов от снега и наледи районным прокурорам поручено провести проверки УК. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Их проверят на соблюдение требований Правил благоустройства, а также лицензионных требований при исполнении договоров управления многоквартирными домами управляющими компаниями.

По результатам проверок будет принят комплекс мер прокурорского реагирования в целях пресечения нарушений закона и недопущения их впредь.