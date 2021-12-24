В Туле прокуратура планирует масштабные проверки управляющих компаний по уборке дворов
Такое поручение направил в районы прокурор города Тулы.
В связи с ненадлежащей организацией уборки придомовых территорий многоквартирных домов от снега и наледи районным прокурорам поручено провести
Их проверят на соблюдение требований Правил благоустройства, а также лицензионных требований при исполнении договоров управления многоквартирными домами управляющими компаниями.
По результатам проверок будет принят комплекс мер прокурорского реагирования в целях пресечения нарушений закона и недопущения их впредь.
Другие статьи по темам
Событие
Место