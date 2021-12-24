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Где в Туле можно привиться в новогодние праздники: список адресов

Где в Туле можно привиться в новогодние праздники: список адресов

Публикуем график работы пунктов вакцинации.

Пункты вакцинации в поликлиниках работают по графику своих лечебных учреждений. Записаться на прививку можно по телефону контактного центра своей поликлиники. Пункты вакцинации вне медицинских учреждений работают по следующему графику:
 
ТРЦ «Макси»
 
  • 31 декабря и 7 января — выходные;
  • 1 и 2 января с 13:00 до 19:00;
  • с 3 по 6, 8 и 9 января с 10:00 до 19:00.
ТЦ «Глобус»
 
  • 31 декабря и 7 января — выходные;
  • 1 и 2 января с 13:00 до 18:00;
  • с 3 по 6, 8 и 9 января с 13:00 до 20:00;
ТРЦ «Гостиный двор»
 
  • 31 декабря с 10:00 до 15:00;
  • 1 января с 12:00 до 18:00;
  • со 2 по 9 января с 10:00 до 18:00.
Городской концертный зал
 
  • 31 декабря с 10:00 до 15:00;
  • 1 января с 12:00 до 18:00;
  • со 2 по 9 января с 10:00 до 18:00.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:22 −2
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