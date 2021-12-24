Где в Туле можно привиться в новогодние праздники: список адресов

Пункты вакцинации в поликлиниках работают по графику своих лечебных учреждений. Записаться на прививку можно по телефону контактного центра своей поликлиники. Пункты вакцинации вне медицинских учреждений работают по следующему графику:

ТРЦ «Макси»

31 декабря и 7 января — выходные;

1 и 2 января с 13:00 до 19:00;

с 3 по 6, 8 и 9 января с 10:00 до 19:00.

ТЦ «Глобус»

31 декабря и 7 января — выходные;

1 и 2 января с 13:00 до 18:00;

с 3 по 6, 8 и 9 января с 13:00 до 20:00;

ТРЦ «Гостиный двор»

31 декабря с 10:00 до 15:00;

1 января с 12:00 до 18:00;

со 2 по 9 января с 10:00 до 18:00.

Городской концертный зал