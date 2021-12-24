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Как выбрать красную икру к новогоднему столу: советы Роспотребнадзора
Изображение Ирина Кудрявцева с сайта Pixabay

Как выбрать красную икру к новогоднему столу: советы Роспотребнадзора

Красная икра добывается из рыб семейства лососевых – горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи, в период нереста.

Икра горбуши среднего размера (3-5 мм), имеет оранжевую окраску, приятный вкус, который считается универсальным, широко представлена в торговой сети и чаще других видов икры присутствует на застольях. На нерест горбуша движется в июне-июле.

Если дата на упаковке не соответствует периоду нереста рыбы – скорее всего, она сделана из замороженного сырья. Такой продукт должен содержать соответствующую маркировку.

Икра кеты оранжево-красная, икринки крупные 5-6 мм, иногда до 9 мм, вкус мягкий, нежный, икринки не горчат. Она считается самой лучшей из всех видов красной икры, обладает высокой калорийностью.

Икра нерки насыщенно красного цвета, диаметр икринок до 3 мм, имеет пикантный вкус с легкой горчинкой, что отличает ее от других видов красной икры. Нерка нереститься в конце мая.

Икра кижуча имеет темно-красную и даже бордовую окраску, икринки среднего размера (4 мм), характерен горьковатый привкус. Икра чавычи самая крупная из всех видов красной икры, икринки до 7 мм, ярко красные, вкус нежный.

При выборе икры обращайте внимание на этикетку – она должна быть ровно наклеена, легко читаться и содержать сведения о виде рыбы, из которой получена икра, информацию об изготовителе, дату изготовления, срок годности, пищевую ценность и условия хранения. Икра хранится в холодильнике при средней температуре от -2 до -4 градусов. Покупать её следует исключительно в магазинах и супермаркетах.

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