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В 2022 году тульским аспирантам будут платить дополнительные стипендии
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В 2022 году тульским аспирантам будут платить дополнительные стипендии

Об этом стало известно на совместном заседании Государственного Совета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Заседание провёл глава государства Владимир Путин. В режиме видеоконференцсвязи в нём принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Главной темой стала роль регионов в научно-технологическом развитии страны. В Тульской области в рамках деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ» ведущие вузы и предприятия страны реализуют 18 технологических проектов по стратегически важным направлениям. Это оборонка, машиностроение, химия и экобиотехнологии.

Создается инновационный научно-технологический центр «Композитная долина». В 2022 году планируется разработать и утвердить проектную документацию для создания и развития его инфраструктуры. Будут разработаны и внедрены образовательные программы по подготовке квалифицированных специалистов в области композитных материалов.

ТулГУ и ТГПУ им. Л. Н. Толстого стали кандидатами на участие в федеральной программе «Приоритет — 2030». Вузы уже приступили к реализации собственных программ развития. Предусмотрена модернизация кампусов, открытие новых образовательных программ и развитие научных школ. На поддержку ТулГУ из регионального бюджета в этом году выделено 100 млн рублей.

В этом году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в регионе создано 6 лабораторий, где будут работать 83 ученых, 68 из которых — молодые. С 2022 года не менее 20 аспирантов, готовящих диссертации по важным для региона направлениям, начнут получать стипендию из регионального бюджета в размере 10 тысяч рублей. Это будет ежемесячное дополнение к основной стипендии, которая формируется из федерального бюджета.

— Мы вводим гранты на создание и развитие ведущих лабораторий в университетах. Привлекаем не только бюджетные деньги, но и инвестиции в науку и инфраструктуру со стороны индустриальных партнёров ключевых отраслей промышленности. Мы продолжим развивать это направление и будем участвовать в новых программах, в том числе в соответствии с утверждёнными федеральными стратегическими инициативами, — прокомментировал итоги заседания Алексей Дюмин.

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