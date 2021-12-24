Тульский депутат оформил себе в помощники «мёртвых душ» и получал за них деньги

СУ СК России по Тульской области по материалам регионального управления ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Тульской городской Думы Александра Бороненко. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с октября 2019 по декабрь 2021 года, Бороненко устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности.

Начисляемые им в качестве зарплаты деньги Бороненко забирал себе, причинив городскому бюджету ущерб в особо крупном размере. Противоправные действия подозреваемого пресечены сотрудниками УФСБ по Тульской области.

Следователями СК России по Тульской области проводится комплекс следственных и иных процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователем будет подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Как стало известно Myslo, при задержании у депутата были изъяты банковские карты, на которые начислялись зарплаты подставных лиц, а также крупная сумма наличных.

Кстати, осенью прошлого года Бороненко уже попадал в поле зрения правоохранителей - на ул. Болдина за рулём BMW он грубо нарушил ПДД и пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Тогда на него составили несколько административных материалов.