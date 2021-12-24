новости
новости
Регистрация
Тульский депутат оформил себе в помощники «мёртвых душ» и получал за них деньги

Тульский депутат оформил себе в помощники «мёртвых душ» и получал за них деньги

Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного в отношении Александра Бороненко.

СУ СК России по Тульской области по материалам регионального управления ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Тульской городской Думы Александра Бороненко. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с октября 2019 по декабрь 2021 года, Бороненко устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности.

Начисляемые им в качестве зарплаты деньги Бороненко забирал себе, причинив городскому бюджету ущерб в особо крупном размере. Противоправные действия подозреваемого пресечены сотрудниками УФСБ по Тульской области.

Следователями СК России по Тульской области проводится комплекс следственных и иных процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователем будет подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Как стало известно Myslo, при задержании у депутата были изъяты банковские карты, на которые начислялись зарплаты подставных лиц, а также крупная сумма наличных.

Кстати, осенью прошлого года Бороненко уже попадал в поле зрения правоохранителей - на ул. Болдина за рулём BMW он грубо нарушил ПДД и пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Тогда на него составили несколько административных материалов.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:55 +8
Другие статьи по темам
Событие
следственный комитетСУ СК России по Тульской областиуголовное делопреступлениедепутат Тульской городской Думы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как выбрать красную икру к новогоднему столу: советы Роспотребнадзора
Как выбрать красную икру к новогоднему столу: советы Роспотребнадзора
Туляков приглашают на концерт группы «САДко»
Туляков приглашают на концерт группы «САДко»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.