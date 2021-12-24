«Это было здорово!»: юная циркачка из Тулы покорила ведущего Максима Галкина и блогера Аню Pokrov
Лиза Войнова выступила на шоу «Лучше всех».
Девятилетняя Елизавета Войнова из Тулы приняла участие в шоу Первого канала «Лучше всех». Лиза — многократный обладатель Гран-при на многожанровых и цирковых фестивалях. Юная тулячка профессионально крутит хулахуп, в ее арсенале 20 обручей.
Для Лизы подготовили сюрприз — на передаче она познакомилась со своим любимым блогером и певицей Аней Pokrov.
Циркачка продемонстрировала свои таланты и удивила ведущего Максима Галкина и гостью программы.
— Я такое первый раз вижу! Это было здорово, — прокомментировал ведущий выступление тулячки.
Фрагмент передачи с Лизой начинается с 13.02 мин.
Напомним, ранее в передаче участвовали тулячки Катя Жабина и Полина Бахтигозина. Первая научила Максима Галкина печь пряники, а вторая покорила ведущего знанием лягушек.