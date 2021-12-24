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«Это было здорово!»: юная циркачка из Тулы покорила ведущего Максима Галкина и блогера Аню Pokrov
Кадр из видео.

«Это было здорово!»: юная циркачка из Тулы покорила ведущего Максима Галкина и блогера Аню Pokrov

Лиза Войнова выступила на шоу «Лучше всех».

Девятилетняя Елизавета Войнова из Тулы приняла участие в шоу Первого канала «Лучше всех». Лиза — многократный обладатель Гран-при на многожанровых и цирковых фестивалях. Юная тулячка профессионально крутит хулахуп, в ее арсенале 20 обручей.

Для Лизы подготовили сюрприз — на передаче она познакомилась со своим любимым блогером и певицей Аней Pokrov.

Циркачка продемонстрировала свои таланты и удивила ведущего Максима Галкина и гостью программы.

— Я такое первый раз вижу! Это было здорово, — прокомментировал ведущий выступление тулячки.


Фрагмент передачи с Лизой начинается с 13.02 мин.

Напомним, ранее в передаче участвовали тулячки Катя Жабина и Полина Бахтигозина. Первая научила Максима Галкина печь пряники, а вторая покорила ведущего знанием лягушек.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:39 −2
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