Житель Тульской области вышел по УДО и через день изнасиловал дочь: теперь он отправится на 10 лет в колонию

В Венёве местный 46-летний житель признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, совершённых с особой жестокостью, и в незаконном лишении свободы с применением оружия. Жертвой преступления стала дочь обвиняемого — 24-летняя девушка с расстройством психики.

С учетом доказательств, представленных в суде прокурором Веневского района, добытых в с ходе предварительного расследования следователями СК России по Тульской области, судом установлено, что в мае этого года, отмечая очередное освобождение из колонии, обвиняемый приехал в квартиру к дочери. Пьяный мужчина насиловал, издевался и держал дочь в плену в течение двух дней.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.