новости
новости
Регистрация
Житель Тульской области вышел по УДО и через день изнасиловал дочь: теперь он отправится на 10 лет в колонию

Житель Тульской области вышел по УДО и через день изнасиловал дочь: теперь он отправится на 10 лет в колонию

Процесс по данному делу длился почти 4 месяца.

В Венёве местный 46-летний житель признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, совершённых с особой жестокостью, и в незаконном лишении свободы с применением оружия. Жертвой преступления стала дочь обвиняемого — 24-летняя девушка с расстройством психики.

С учетом доказательств, представленных в суде прокурором Веневского района, добытых в с ходе предварительного расследования следователями СК России по Тульской области, судом установлено, что в мае этого года, отмечая очередное освобождение из колонии, обвиняемый приехал в квартиру к дочери. Пьяный мужчина насиловал, издевался и держал дочь в плену в течение двух дней.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:52 +4
Другие статьи по темам
Прочее
Тульская областьприговор судапроисшествияизнасилованиекриминал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Это было здорово!»: юная циркачка из Тулы покорила ведущего Максима Галкина и блогера Аню Pokrov
«Это было здорово!»: юная циркачка из Тулы покорила ведущего Максима Галкина и блогера Аню Pokrov
Тульская таможня арестовала 13 тысяч пар обуви на 5 млн рублей
Тульская таможня арестовала 13 тысяч пар обуви на 5 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.