Житель Тульской области вышел по УДО и через день изнасиловал дочь: теперь он отправится на 10 лет в колонию
Процесс по данному делу длился почти 4 месяца.
В Венёве местный 46-летний житель признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, совершённых с особой жестокостью, и в незаконном лишении свободы с применением оружия. Жертвой преступления стала дочь обвиняемого — 24-летняя девушка с расстройством психики.
С учетом доказательств, представленных в суде прокурором Веневского района, добытых в с ходе предварительного расследования
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.