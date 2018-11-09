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5-летняя тулячка Полина снялась в шоу Максима Галкина

5-летняя тулячка Полина снялась в шоу Максима Галкина

Девочка говорила с ведущим шоу «Лучше всех»… о лягушках!

Полина Бахтигозина — очаровательный, очень активный и смышленый ребенок. Любит слушать классическую музыку, учится играть на фортепиано, говорит и читает на английском языке, рисует, занимается балетом… И всё это — по своему желанию. Но больше всего Полинка любит изучать мир земноводных, особенно лягушек.

Рассказывает Дарья Дрофа, мама Полины:

Дарья Дрофа

– Когда Поля была еще совсем маленькой, я обратила внимание, что у нее очень хорошая память, — стоит один раз сказать, и она уже всё запомнила. Она легко запоминает не только стихи и песенки на русском и английском языках, но и сложные названия динозавров, виды черепах, лягушек. Сейчас с интересом смотрит фильмы про варанов. Обычно маленькие девочки любят кукол, кошечек, собачек, но у Полинки своеобразный вкус.

По интернету Дарья отправила заявку на кастинг шоу Максима Галкина «Лучше всех». Полю пригласили в Останкино, где девочка, тогда увлекающаяся изучением жизни динозавров, рассказала всё, что знала об этих вымершим животных. Но режиссерам эта тема показалась не очень интересной. В программу Полю не взяли, но стали следить за девочкой в инстаграме ее мамы.

Дарья регулярно выкладывала ролики с Полиной. После динозавров девочка увлеклась черепахами, а потом — лягушками. И вот тогда Полинку снова пригласили на кастинг — уже на «Мосфильм».

– На кастинг дочка привезла с собой мешок резиновых лягушек из коллекции Лягушки & Ко. О чем она рассказывала, я не видела — с детьми общаются отдельно от родителей. Но после этого нам назначили репетицию и уже саму съемку, — говорит Дарья. —  В принципе, репетиция нужна была для того, чтобы дети адаптировались к сцене: им показывали, куда и как пройти, сесть на диван. Самого Галкина на репетиции не было, вместо него на диване сидел другой человек. Фишка этой программы в том, что в момент съемок Максим Галкин полностью импровизирует, это же делают и дети. Поэтому передача получается такой живой и смешной.

– Полина, о чем тебя Максим Галкин спрашивал?
– Какие виды лягушек я знаю. Я назвала древесную квакшу, жабовидную квакшу, африканскую лягушку-быка, желто-черного древолаза, украшенную рогатку. А на большом экране мне показали лягушек, и я должна была их назвать. Мне показали панамского арлекина, золотую мантеллу, маленького древолаза, я рассказала про них. Еще я знаю, что самая ядовитая лягушка — ужасный листолаз.

– Откуда ты всё это знаешь?
– Мы начали покупать коллекцию резиновых лягушек, а там к каждой — инструкция, я их все сразу запоминала. Еще мы скачиваем фильмы Би-би-си, играем с мамой в игры.

– Тебе понравился Максим Галкин?
– Да, у него очень модная прическа. Он смешной, веселый. Он рассказал, что когда был маленьким, ему было жалко комариков, жучков, которыми питались лягушки.

– Полина даже не нервничала на съемках, от Максима Галкина идет потрясающая энергетика, очень добрая. Приятно, что на шоу учитывают все пожелания ребенка, — говорит мама Дарья. — Перед съемками я заполняла анкету, где написала о том, что Полина мечтает вести передачу «В мире животных», что она рисует и хочет, чтобы дома жила голубая австралийская квакша. И всё это учли при съемках.

Полина и Максим Галкин рассматривали ее рисунки, для дочки специально сшили зеленое платье, и рюкзачок, наполненный сладостями, тоже был в виде лягушки. И самый главный сюрприз — Галкин подарил нам голубую австралийскую квакшу!

Теперь эта красавица живет у нас дома! Мы кормим ее живыми сверчками — она ест два раза в неделю.

Теперь вся семья — мама Дарья, папа Александр и старшая сестра Лиза — увлечены лягушками. Получается, что не только родители учат детей чему-то новому, но и сами от детей многому учатся.

– Я с ней столько нового узнала! — улыбается Дарья.

А Полина Бахтигозина в свои пять лет уже знает, кем станет, когда вырастет:

– Я хочу стать ведущей передачи «В мире животных», герпетологом и директором зоопарка — в Туле я хочу создать трогательный зоопарк неядовитых лягушек!

Смотрите программу «Лучше всех» с участием маленькой Полины в воскресенье, 11 ноября, в 19.30 на Первом канале.

 

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Полина Бахтигозина снялась в шоу Лучше всех, Фото: 1
Полина Бахтигозина снялась в шоу Лучше всех, Фото: 2
Полина Бахтигозина снялась в шоу Лучше всех, Фото: 3
Полина Бахтигозина снялась в шоу Лучше всех, Фото: 4
Полина Бахтигозина снялась в шоу Лучше всех, Фото: 5
Полина Бахтигозина снялась в шоу Лучше всех, Фото: 6
Полина Бахтигозина снялась в шоу Лучше всех, Фото: 7
Полина Бахтигозина снялась в шоу Лучше всех, Фото: 8
Полина Бахтигозина снялась в шоу Лучше всех, Фото: 9
Полина Бахтигозина снялась в шоу Лучше всех, Фото: 10
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:05 +8
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