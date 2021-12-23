Автоледи из Богородицка нарушила ПДД на 50 тысяч рублей

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На исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находились исполнительные производства о взыскании с 34-летней жительницы Богородицка задолженности по штрафам ГИБДД на сумму более 50 тысяч рублей.

Женщину уведомили о наличии исполнительных производств и сроках оплаты долга, но исполнять свои обязательства она не спешила. Судебным приставам пришлось пойти на крайние меры и списать деньги с банковского счёта должницы. В результате задолженность была полностью погашена.