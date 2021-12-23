новости
новости
Регистрация
Автоледи из Богородицка нарушила ПДД на 50 тысяч рублей
Фото: tamlife.ru

Автоледи из Богородицка нарушила ПДД на 50 тысяч рублей

Сумму наложенных штрафов судебные приставы списали с банковского счёта нарушительницы.

На исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находились исполнительные производства о взыскании с 34-летней жительницы Богородицка задолженности по штрафам ГИБДД на сумму более 50 тысяч рублей.

Женщину уведомили о наличии исполнительных производств и сроках оплаты долга, но исполнять свои обязательства она не спешила. Судебным приставам пришлось пойти на крайние меры и списать деньги с банковского счёта должницы. В результате задолженность была полностью погашена.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 09:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставывзыскание долганарушение ПДДштрафы ГИБДД
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская таможня арестовала 13 тысяч пар обуви на 5 млн рублей
Тульская таможня арестовала 13 тысяч пар обуви на 5 млн рублей
«Хочу, чтобы у всех было счастье! А мне ничего не надо»: публикуем письмо Деду Морозу от юной Есении
«Хочу, чтобы у всех было счастье! А мне ничего не надо»: публикуем письмо Деду Морозу от юной Есении
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.