«Кто потратил мои деньги?»: Тулячка заявила о махинации с подарочной картой магазина косметики

По словам тулячки, она купила карту номиналом 5000 рублей. Но спустя время на карте остался всего 1 рубль. Оказалось, картой уже кто-то расплачивался.

31 августа 2021 года тулячка Ирина К. купила в магазине «Рив Гош» подарочный сертификат (карту) номиналом 5000 рублей, хотела сделать подарок невестке.

— Причем я в тот же день проверила баланс карты, там действительно было 5 тысяч рублей. Карту я оплачивала по «безналу», подтверждение этому есть. 18 сентября я подарила карту невестке. Но покупки по карте невестка решила сделать только 11 декабря 2021 года (карта бессрочная). И внезапно при оплате товара выяснилось, что на карте всего 1 рубль!

О неприятной ситуации невестка рассказала Ирине, и женщина обратилась с претензией в «Рив Гош». 22 декабря магазин дал официальный ответ на претензию.

В «Рив Гоше» ответили, что руководство приняло все необходимые меры для выяснения обстоятельств, изложенных в претензии. И отметили, что подарочные карты являются картами предварительной оплаты, напомнив правила выпуска и обращения карт. А также то, что предложение о приобретении подарочных карт является публичной офертой, а значит, покупка и использование подарочной карты означает принятие покупателем оферты со всеми существенными условиями сделки.

В «Рив Гоше» отметили, что подарочная карта не является именной, и оплатить покупку с использованием такой карты может любой человек, предъявивший карту и не имеющий ограничений на совершение покупок в соответствии с законодательством РФ. Также подарочная карта может быть передана любому лицу. Держатель подарочной карты самостоятельно несет ответственность за сохранность карты предварительной оплаты, а также за последствия ее утраты, порчи или кражи. В связи с этим п. 12 Правил содержит информацию о том, что «в случае утраты, порчи или кражи подарочной карты карта восстановлению не подлежит, остаток денежных средств на другую подарочную карту не переносится, возврату не подлежит».

«В результате внутренней проверки нами было установлено, что указанная подарочная карта была использована для оплаты покупки 0 3.09.2021 в интернет-магазине «Рив Гош». При этом какие-либо подтверждения незаконного списания денежных средств с этой подарочной карты нами выявлены не были», — ответили в магазине.

— Получается, что я сама полностью виновата во всем, — говорит Ирина. — Я беседовала с управляющей магазином Звягиной Г. А. , она рассказала мне о проверке. Якобы служба безопасности обнаружила, что списание с подарочной карты произошло 03.09.2021 (когда еще карта хранилась у меня) через личный кабинет в интернет-магазине «Рив Гош» с использованием именной золотой карты человека, имя которого мне было незнакомо. Мне назвали это имя и устно предоставили список покупок на сумму 4999 руб.

Получается, что при покупке подарочной карты никакого уникального пин-кода потребителю не сообщается и не скрыто на самой карте, например, защитным слоем для стирания, и любое заинтересованное лицо, имеющее доступ к этим картам в магазине, переписав данные карты, может распорядиться денежными средствами с нее в своих интересах.

Кстати, карта мной не была утеряна и находится до сих пор у меня.

В полицию по поводу пропажи денег с карты Ирина пока не обращалась, но в ближайшее время планирует получить квалифицированную помощь юриста и на основании этого примет решение.

— Я хочу отметить, что от таких инцидентов никто не застрахован. И еще неприятно, что это фактически ненаказуемо.