Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 229 случаев заболевания и 13 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 229 случаев коронавируса, 210 человек выздоровели, 13 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 72 940 жителей региона, 64 280 вылечились, 4137 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 13:41, 4 123 0
вчера, в 12:51, 11 1023 0
вчера, в 12:40, 42 2496 1
вчера, в 11:29, 38 1312 -1
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