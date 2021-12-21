Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 229 случаев заболевания и 13 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 72 940 жителей региона, 64 280 вылечились, 4137 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 229 случаев коронавируса, 210 человек выздоровели, 13 скончались.

сегодня, в 13:41,

сегодня, в 13:41, 4 123 0