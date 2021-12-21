Фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI» откроется в кластере «Октава»

Календарь Pirelli стал настоящей сенсацией, появившись впервые в 1964 году как маркетинговый ход. Сегодня предложение стать его автором является для фотографов синонимом официального признания, а участие в съемках делает честь любой из суперзвезд.

Автором 46-го выпуска стал знаменитый современный фотограф — Альберт Уотсон. За свою карьеру он успел выполнить более 100 обложек журнала Vogue и более 40 для Rolling Stone, работал со многими известными актерами, моделями, певцами, режиссерами. Среди его культовых снимков — кадр Альфреда Хичкока с гусем, портреты Стива Джобса, Квентина Тарантино, Майкла Джексона и других.

Выставка «Мечты» — это четыре серии фотографий, «мини-фильмов», повествующих о четырех женщинах. У каждой из них своя история, свое представление о счастье, свои способы достижения заветной мечты. Например, супермодель Джиджи Хадид недавно рассталась с возлюбленным. Единственный друг, которому она доверяет, — герой американского дизайнера Александра Вэнга, помогающий ей преодолеть себя и решить, чем она займется завтра.

Съемки проходили в Майами и Нью-Йорке. В них приняли участие звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, модель и актриса Летиция Каста и танцор Сергей Полунин, а также актриса Джулия Гарнер и шведская модель Астрид Эйка. Всего в экспозицию войдут сорок цветных и черно-белых фотографий.

«Когда я приступал к проекту, — объясняет фотограф, — мне хотелось реализовать его в манере, отличной от других фотографов, и я спросил себя, какой путь окажется самым оптимальным. В итоге я стремился запечатлеть образы, несущие в себе глубину и рассказывающие определенную историю, и все это — на высоком качественном уровне. Мне хотелось получить не просто снимки людей, а нечто большее: я стремился добиться сходства со «стоп-кадрами» из фильмов. Мне бы хотелось, чтобы люди, рассматривающие Календарь, понимали, что я был движим чистой фотографичностью и стремился исследовать внутренний мир фотографируемых мною героинь, создавая ситуации, в которых проявляется позитивное мышление современных женщин».

Соорганизаторы проекта: МАММ (Мультимедиа Арт Музей, Москва), Pirelli.

Информационный партнер: журнал «Модный город».

Выставка проводится в зале временных экспозиций Музея Станка (кластер «Октава», 2 этаж)

Режим работы: с 28.12.2021 по 27.02.2022 с 12.00 до 21.00

Стоимость входного билета: 200 рублей.