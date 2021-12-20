В Туле откроется детский театр «Канарейкин дом»

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В его постановках будут заняты 40 юных артистов от 5 до 14 лет.

Детский музыкальный театр «Канарейкин дом» создан на базе МАУК «Культурно-досуговая система» при поддержке администрации Тулы на средства гранта правительства Тульской области.

Театр обрел отдельное помещение, в котором организованы классы для занятия хореографией, актерским мастерством, хоровым пением, а также помещение для индивидуальных занятий.

Основным составом театра стали воспитанники вокально-хоровой студии «Звонкие капельки» - победители международных и всероссийских конкурсов, обладатели Гран-При Всероссийского конкурса-ассамблеи «Поем для мира», который проводится в Всероссийском детском центре «Орленок».

В театре более 40 маленьких артистов от 5 до 14 лет. Руководитель и хормейстер коллектива – почётный работник образования Российской Федерации Наталья Саксеева. Официальное открытие театра состоится 22 декабря по адресу: пр-т Ленина, 91.