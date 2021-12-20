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В Ефремове неделю ищут пропавшего мужчину

В Ефремове неделю ищут пропавшего мужчину

47-летний Сергей Соколов не выходит на связь с 13 декабря.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь найти 47-летнего жителя Ефремова Сергея Соколова, который 13 декабря ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. Одежда: чёрная куртка с серыми рукавами, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки, серая шапка. С собой коричневый рюкзак.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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