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Что делать клиентам закрывшегося фитнес-клуба «Олимп»: инструкция Роспотребнадзора
Фото из архива MySlo

Что делать клиентам закрывшегося фитнес-клуба «Олимп»: инструкция Роспотребнадзора

Специалисты разъясняют, как тулякам потребовать возврата денег за абонементы, которыми они не могут воспользоваться.

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступают жалобы клиентов закрывшегося фитнес-клуба «Олимп», владелец которого сбежал в Крым. Подробно мы писали об этом здесь. Специалисты рекомендуют тулякам обратиться к ООО «Фитнес эксперт» с письменной претензией с требованием вернуть деньги за абонементы.

Такое право закреплено ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», которая гласит: «если исполнитель нарушил сроки оказания услуги – сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги или во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, потребитель по своему выбору вправе в числе прочего отказаться от исполнения договора».

Претензия составляется в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя, второй – направляется любым доступным способом исполнителю. Например, заказным письмом с уведомлением о вручении на официальный адрес юридического лица: 300041 г. Тула, пр-т Красноармейский, д. 7, оф. Б3-10, эт. 3.

Если требования о возврате денег не удовлетворены исполнителем в десятидневный срок с момента получения претензии, потребитель вправе обратиться в суд со следующими требованиями:

  • расторгнуть договор и вернуть деньги за абонемент,
  • выплатить неустойку – 3% цены услуги за каждый день просрочки исполнения требования потребителя, но не более цены договора,
  • компенсировать моральный вред,
  • взыскать штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Специалисты Роспотребнадзора готовы помочь тулякам подготовить все необходимые документы и представить интересы потребителей в суде.

Узнать подробности можно по телефонам: 55-55-50 и 21-89-34.

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сегодня, в 19:48 −1
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