новости
новости
Регистрация
«Плюх, и все»: асфальт в Волово укладывали с нарушениями

«Плюх, и все»: асфальт в Волово укладывали с нарушениями

Администрация прокомментировала видео, на котором был запечатлен процесс.

Вчера мы написали про укладку асфальта в Волово в лужу, которая возмутила пользователя YouTube Андрея Иванова, выложившего видеоролик о ремонтных работах.

Администрация Воловского района прокомментировала данное видео:

— Подрядчик должен быть отремонтировать дорогу на улице Хрунова в Волово до 1 июля 2021 года, но сроки оказались провалены.
Администрация муниципального образования обратилась в суд за применением штрафных санкций и расторжением контракта. 18 декабря подрядчик самостоятельно решил заняться ямочным ремонтом дороги.
 
Работы проводились с нарушением технологии, поэтому они не будут приняты и оплачены.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:52 +4
Другие статьи по темам
Прочее
Воловский райондорожные работывидеокомментарийадминистрация

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Смените это немедленно!»: на проспекте Ленина в Туле переделывают странные новогодние украшения
«Смените это немедленно!»: на проспекте Ленина в Туле переделывают странные новогодние украшения
Тульские дорожники получили современные автогрейдеры и погрузчики
Тульские дорожники получили современные автогрейдеры и погрузчики
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.