«Плюх, и все»: асфальт в Волово укладывали с нарушениями

Вчера мы написали про укладку асфальта в Волово в лужу, которая возмутила пользователя YouTube Андрея Иванова, выложившего видеоролик о ремонтных работах.

Администрация Воловского района прокомментировала данное видео:

— Подрядчик должен быть отремонтировать дорогу на улице Хрунова в Волово до 1 июля 2021 года, но сроки оказались провалены.

Администрация муниципального образования обратилась в суд за применением штрафных санкций и расторжением контракта. 18 декабря подрядчик самостоятельно решил заняться ямочным ремонтом дороги.