«Плюх, и все»: асфальт в Волово укладывали с нарушениями
Администрация прокомментировала видео, на котором был запечатлен процесс.
Вчера мы написали про укладку асфальта в Волово в лужу, которая возмутила пользователя YouTube Андрея Иванова, выложившего видеоролик о ремонтных работах.
Администрация Воловского района прокомментировала данное видео:
— Подрядчик должен быть отремонтировать дорогу на улице Хрунова в Волово до 1 июля 2021 года, но сроки оказались провалены.
Администрация муниципального образования обратилась в суд за применением штрафных санкций и расторжением контракта. 18 декабря подрядчик самостоятельно решил заняться ямочным ремонтом дороги.
Администрация муниципального образования обратилась в суд за применением штрафных санкций и расторжением контракта. 18 декабря подрядчик самостоятельно решил заняться ямочным ремонтом дороги.
Работы проводились с нарушением технологии, поэтому они не будут приняты и оплачены.
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