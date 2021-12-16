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Житель Киреевска украл у подруги ноутбук

Житель Киреевска украл у подруги ноутбук

В полиции по данному факту проводится проверка.

В Киреевске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что распивала алкоголь со знакомым, и после его ухода пропал ноутбук. Стражи порядка довольно быстро задержали подозреваемого — им оказался безработный, ранее судимый 50-летний мужчина.
 
В полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.
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