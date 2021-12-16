Сбитая на ул. Металлургов женщина-пешеход госпитализирована с серьезными травмами
Пострадавшей 48 лет.
Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, пострадавшей в ДТП на ул. Металлургов женщине 48 лет и в настоящий момент она госпитализирована. За рулем автомобиля Volkswagen Polo находилась 33-летняя водитель. Освидетельствование показало, что в момент наезда она была трезва.
«Женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости», — уточнили в ГИБДД.
По данным Myslo, у пострадавшей предварительно диагностировали переломы костей таза.
Напомним, момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что два человека собираются переходить проезжую часть вне пешеходного перехода. Один из них начинает бежать, и в этот момент его сбивает легковой автомобиль.
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