новости
новости
Регистрация
Сбитая на ул. Металлургов женщина-пешеход госпитализирована с серьезными травмами

Сбитая на ул. Металлургов женщина-пешеход госпитализирована с серьезными травмами

Пострадавшей 48 лет.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, пострадавшей в ДТП на ул. Металлургов женщине 48 лет и в настоящий момент она госпитализирована. За рулем автомобиля Volkswagen Polo находилась 33-летняя водитель. Освидетельствование показало, что в момент наезда она была трезва.
 
«Женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости», — уточнили в ГИБДД.
 
По данным Myslo, у пострадавшей предварительно диагностировали переломы костей таза.
 
Напомним, момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что два человека собираются переходить проезжую часть вне пешеходного перехода. Один из них начинает бежать, и в этот момент его сбивает легковой автомобиль.
 

 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:12 +8
Другие статьи по темам
Событие
наезд на пешеходапроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступила в Туле на ледовом шоу «Руслан и Людмила»
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступила в Туле на ледовом шоу «Руслан и Людмила»
Андрей Журавлев станет помощником главы администрации Тулы
Андрей Журавлев станет помощником главы администрации Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.