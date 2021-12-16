Сбитая на ул. Металлургов женщина-пешеход госпитализирована с серьезными травмами

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, пострадавшей в ДТП на ул. Металлургов женщине 48 лет и в настоящий момент она госпитализирована. За рулем автомобиля Volkswagen Polo находилась 33-летняя водитель. Освидетельствование показало, что в момент наезда она была трезва.

«Женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости», — уточнили в ГИБДД.

По данным Myslo, у пострадавшей предварительно диагностировали переломы костей таза.