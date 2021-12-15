Скандал в тульской школе: управление образования прокомментировало ситуацию

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Управление образования администрации Тулы прокомментировало скандал в Центре образования № 31. Напомним, из-за найденного в тарелке с супом таракана учительница младших классов Елизавета Ушакова оказалась в центре неприятной истории – на неё подали заявление в полицию. Вот что сообщила пресс-служба городской администрации:

«За последние несколько дней в администрацию Тулы поступил ряд обращений от родителей и педагогов ЦО № 31. По каждому обращению проводятся проверки.

В случае выявления нарушений к должностным лицам будут применены дисциплинарные меры. Сегодня в ЦО № 31 проводится внеплановое родительское собрание с участием представителей администрации, на котором планируется обсудить сложившуюся ситуацию».