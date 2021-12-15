В Заречье «Лада Гранта» выехала на тротуар, сбила женщину и врезалась в забор

Фото: Тульская Госавтоинспекция

Пострадавшая получила травмы, не опасные для жизни и была отпущена домой.

Накануне, в 19.10, на ул. Демидовская Плотина в Туле, 24-летний молодой человек, находясь за рулем «Лады Гранты», не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину 1967 года рождения.

После этого легковушка врезалась в металлический забор. Женщина-пешеход получила незначительные травмы – на месте ДТП ей оказали необходимую помощь и отпустили домой.