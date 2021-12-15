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В Тульской области осудили водителя грузовика, протаранившего пассажирский автобус
Фото из архива MySlo

В Тульской области осудили водителя грузовика, протаранившего пассажирский автобус

Мужчина приговорён к двум годам колонии-поселения. Он должен выплатить потерпевшим 800 тысяч рублей.

Щекинский районный суд Тульской области вынес приговор 62-летнему гражданину одной из стран СНГ. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью.

Вечером 19 июня водитель грузовика DAF с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «ГАЗель NEXT», который следовал по маршруту «Щекино-Лазарево».

В результате аварии 55-летний водитель маршрутки скончался на месте, двое его пассажиров получили тяжёлые травмы. Суд приговорил подсудимого к двум годам колонии-поселения, с лишением водительских прав на два с половиной года. Кроме того, он должен выплатить потерпевшим 800 тысяч рублей.

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