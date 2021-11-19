Названы имена победителей викторины «Иммунитет+»: кому достались призы?

Напомним, 15 ноября в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел были определены 13 победителей . Запись эфира доступна в официальном сообществе «Тульская область» в социальной сети ВКонтакте.

Восемь победителей уже стали счастливыми обладателями смартфонов, смарт-часов и телевизоров.

Главный приз автомобиль марки Haval достался Ольге из Тулы. Для семьи тулячки данная новость стала приятной неожиданностью. По словам Ольги, теперь у неё появилась цель — пройти обучение в автошколе.

«Мне позвонили из Общественной палаты и сообщили, что я выиграла в викторине. Это показалось настолько невероятным, что я даже переспросила, не шутят ли. До этого у меня никогда не было автомобиля и водительских прав тоже. За день до розыгрыша я ехала в трамвае, увидела рекламу какой-то автошколы и подумала, что пора наконец научиться вождению, а на следующий день узнала о победе и всё сложилось само собой», — рассказала Ольга.

Своими впечатлениями поделились и другие победители первого розыгрыша:

«Сначала не нашел себя в списке, поскольку искал по новому номеру, а был зарегистрирован старый номер сертификата. За всю жизнь никогда ничего не выигрывал, самое большое 100 рублей в лотерею. Телевизор дома, конечно, есть, но и этот найдем, куда поставить. В нашей жизни ничего лишним не бывает», — отметил Юрий.

«Обнаружила себя в списке победителей на сайте. Сначала не поняла, сравнила данные несколько раз, но оказалось все точно: и мой год рождения, и номер сертификата совпали. Смартфон я подарю своему папе», — сказала Юлия.

«Я уже думал о том, чтобы приобрести смарт-часы. Наша семья часто участвует в разных конкурсах, моя жена — активный человек. Мы не раз становились победителями, например, в конкурсе фотографий. Но вот в подобном розыгрыше выигрываем впервые», — рассказал Борис.

«Новость о выигрыше свалилась как снег на голову. Мы с товарищами даже математически подсчитали вероятность выигрыша. Учитывая процент вакцинированных в Туле, шансы получились 0,05 процента. Очень небольшие. Когда стали известны победители викторины, мне об этом сообщили коллеги. Я раз семь просмотрел цифры, не мог поверить, думал, что ошибся. По работе мне часто приходится пользоваться гаджетами, теперь поменяю свой старый смартфон на новый», — поделился впечатлениями Максим.

«Мой сын смотрел розыгрыш в прямом эфире по телевизору и сразу сообщил мне такую невероятную новость. Вся наша семья вакцинировалась против ковида, кроме жены, у нее медицинские противопоказания. Теперь будем ждать следующего розыгрыша, сыновья тоже хотят выиграть», — рассказал обладатель нового телевизора Игорь.

«Участвовать в викторине я решил сразу, но без особой надежды на выигрыш. Просто за компанию. За розыгрышем не следил, радостную новость о призе узнал, когда мне позвонили из Общественной палаты. Раньше в подобных розыгрышах мне никогда не везло. Смарт-часы, конечно, пригодятся, пока еще не решил, оставлю себе или подарю», — отметил Николай.

Еще пять призов ожидают своих владельцев.

Впереди второй этап викторины «Иммунитет+» - розыгрыш призов состоится 1 декабря. Главный приз — квартира.

Все, кто зарегистрировался на викторину, автоматически участвуют в розыгрыше, заново проходить процедуру регистрации не нужно. Если Вы получили сертификаты о вакцинации после 15 ноября, зарегистрируйтесь на сайте иммунитет71.рф прямо сейчас.

Проверить свой номер в списке можно на сайте в разделе «Участники». Обращаем ваше внимание на то, что для корректного отображения необходимо вводить номер сертификата с дефисами. Пример: 1111−1111−1111−1111.