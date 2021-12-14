В Туле выступит культовая грузинская группа Mgzavrebi

Прошло пятнадцать лет с того момента, как компания друзей собрала группу под названием Mgzavrebi. За это время коллектив выпустил 7 альбомов и приобрел многотысячную аудиторию. Предстоящий концерт — настоящий подарок как для зрителей, так и для самих музыкантов.

Лидер группы Гиги Дедаламазишвили о событии:

— Нашей группе — 15 лет. Сказать, что эти годы быстро и незаметно пробежали — ничего не сказать. Фраза звучит, наверное, очень тривиально, но в нашем случае это именно так. Вроде вчера, 11 сентября 2006 года, мы дали первый концерт в маленьком литературном кафе, которое называлось «Пауло Коэльо». Этот концерт заставили сделать моя сестра Нини и моя мама, и если бы не они, наверное, ничего бы и не было. Помню, как я волновался. Тогда нас было еще трое на сцене, и это был первый концерт, когда я вышел на сцену и сказал: «Привет, мы группа Mgzavrebi». Нам хотелось бы, чтобы день рождения Mgzavrebi мы праздновали не одни.

В нашем случае 15 лет — это важная дата. Я вообще люблю большие дни рождения, когда есть повод собраться с друзьями и вспомнить истории, которые нас связывают.

Было бы отлично, если на этом концерте Mgzavrebi собрались бы все наши друзья, которые на протяжении всех этих лет ходили на наши концерты, слушали нашу музыку, писали нам очень приятные слова, говорили их при живом общении. Мы все вместе вспомнили бы, что произошло за эти 15 лет, поблагодарили друг друга и отпраздновали день рождения во всей красе! Еще, конечно, у нас будут маленькие сюрпризы, как музыкальные, так и не музыкальные. Но о них лучше узнать непосредственно на концерте. О них я пока ничего не стану говорить. Сюрприз есть сюрприз!

Спеть любимые песни хором в компании с Mgzavrebi — бесценно!

Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: