Викторина для вакцинированных: тулячке вручили ключи от выигранной квартиры

Тулячка Елизавета, победительница розыгрыша викторины для вакцинированных, получила ключи от квартиры. Об этом сообщается в группе правительства региона «ВКонтакте».

— Сейчас меня переполняют эмоции, и я, наконец, осознала, что это чудо случилось. Это действительно моя квартира, я ее выиграла. Очень счастлива! — сказала Елизавета, осмотрев новую жилплощадь в микрорайоне Северная Мыза.

Напомним, розыгрыш второго этапа викторины для вакцинированных жителей Тульской области состоялся 1 декабря. Среди участников разыграли три сертификата на приобретение бытовой техники, трое смарт-часов, телевизор, два смартфона и однокомнатную квартиру. Победителей определил генератор случайных чисел.

Следующий розыгрыш состоится 15 декабря. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте иммунитет71.рф.