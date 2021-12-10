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Викторина для вакцинированных: тулячке вручили ключи от выигранной квартиры

Викторина для вакцинированных: тулячке вручили ключи от выигранной квартиры

Жилье расположено в микрорайоне Северная Мыза.

Тулячка Елизавета, победительница розыгрыша викторины для вакцинированных, получила ключи от квартиры. Об этом сообщается в группе правительства региона «ВКонтакте».

— Сейчас меня переполняют эмоции, и я, наконец, осознала, что это чудо случилось. Это действительно моя квартира, я ее выиграла. Очень счастлива! — сказала Елизавета, осмотрев новую жилплощадь в микрорайоне Северная Мыза.

Напомним, розыгрыш второго этапа викторины для вакцинированных жителей Тульской области состоялся 1 декабря. Среди участников разыграли три сертификата на приобретение бытовой техники, трое смарт-часов, телевизор, два смартфона и однокомнатную квартиру. Победителей определил генератор случайных чисел.

Следующий розыгрыш состоится 15 декабря. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте иммунитет71.рф.

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