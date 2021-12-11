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Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области 237 новых заражений и 10 смертей
Фото из архива MySlo

Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области 237 новых заражений и 10 смертей

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

За сутки в Тульской области зафиксировано 237 новых случаев коронавируса. 215 пациентов благополучно победили болезнь, 10 – скончались.

За всё время пандемии в регионе выявлено 70611 случаев заболевания. Выздоровели 62131 человек, 4018 пациентов скончались.

Общая статистика по России выглядит так: выявлено 9986967 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 288351 летальный исход, выздоровели 8709964 человека.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 11:21 −4
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