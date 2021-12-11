В Белоусовском парке во время спортивных соревнований умер пенсионер

Фото очевидца.

Мужчине внезапно стало плохо, он скончался. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как стало известно Myslo, в ЦПКиО им. Белоусова днём 11 декабря был обнаружен труп 65-летнего мужчины. По предварительной информации, ему стало плохо во время соревнований по спортивной ходьбе.

На месте работают сотрудники полиции и регионального СУ СК России. Следователями проводится процессуальная проверка. Информацию о происшествии подтвердили в областном УМВД:

«По предварительной информации, смерть не носит криминального характера».

Публикация дополнена в 12.50.