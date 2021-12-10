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В Тульской области рекультивировали одну из крупнейших свалок
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области рекультивировали одну из крупнейших свалок

За почти 50 лет там собралось более 370 тысяч кубометров мусора.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в Кимовском районе рекультивирована свалка твердых коммунальных отходов. Она работала с 1970-х годов и разрослась до 11 га. Было накоплено порядка 371 тысяч кубометров отходов.

По результатам дополнительного отбора Минприроды России Тульская область вошла в число субъектов страны, которым выделены федеральные субсидии на рекультивацию свалки. Общий объем финансирования составил порядка 131 млн рублей.

Работы проходили в несколько этапов. Планируется, что позже на месте рекультивированной свалки высадят деревья. Проведение работ позволило сделать более комфортной жизнь более 5900 жителей ближайших деревень.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 11:00 +8
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