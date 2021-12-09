Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 238 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 238 случаев коронавируса, 220 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 70 138 жителей региона, 61 697 вылечились, 3996 умерли.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 09:35, 58 1095 -1
вчера, в 11:42, 46 1474 -2
7 декабря, в 11:42, 86 1518 -3
6 декабря, в 13:34, 84 3064 -6
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