Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 238 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 238 случаев коронавируса, 220 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 70 138 жителей региона, 61 697 вылечились, 3996 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая: