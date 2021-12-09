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Туляков приглашают на лыжный маршрут с профессором Олегом Вронским

Туляков приглашают на лыжный маршрут с профессором Олегом Вронским

Музей-заповедник «Куликово поле» открывает сезон лыжных прогулок на Куликовом поле.

11 и 18 декабря в 12.00 от музейного здания в Моховом до Зеленой Дубравы и обратно лыжников по исторической тропе поведет доктор исторических наук, профессор Олег Генрихович Вронский.

Маршрут занимает 6−8 км. Но это не просто лыжная прогулка, но и большой рассказ о Куликовской битве.

Лыжный маршрут пролегает по левому флангу обороны русских войск. Ведет через мостики на Смолке к Зеленой Дубраве, к двум памятным крестам, установленным в честь Засадного полка и Владимира Серпуховского.

Сбор участников экскурсии «Лыжня с профессором Вронским» — в фойе Музея Куликовской битвы. Здесь проходит инструктаж, выдаются радиогиды. Продолжительность экскурсии — три часа. Лыжи можно привезти с собой или взять напрокат в этнографической деревне «Моховое».

В случае неблагоприятных погодных условий лыжня будет заменена на тематическую экскурсию по Музею Куликовской битвы.

Все подробности по тел.: +7 (48743) 4−36−01, +7−906−534−35−73.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 12:05 +3
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Куликово полеТульская область

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