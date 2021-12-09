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В каких случаях можно бесплатно подвести газ к земельному участку?
Фото из архива.

В каких случаях можно бесплатно подвести газ к земельному участку?

Об этом рассказывает региональный Росреестр.

По поручению Президента РФ Владимира Путина по всей стране реализуется программа социальной газификации, которая позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан. Этим правом могут воспользоваться владельцы земельных участков, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Эксперты Росреестра пояснили, какие тонкости нужно учесть, чтобы воспользоваться этой программой.
 
Что дает новая программа?

В нашей стране немало населенных пунктов, к которым уже подведены газовые сети, однако дома их жильцов по различным причинам не подключены к газу. Программа социальной газификации предполагает, что если в населенном пункте есть газовая труба, то до границы участка ее проведут бесплатно, независимо от того, как далеко от нее расположен дом.

Ответственность по проведению газа в пределах участка и его подключению непосредственно в доме уже лежит на собственниках. При этом отметим, что программа социальной газификации будет действовать до 31 декабря 2022 года (в отдельных случаях, за пределами 2022 года, например, если газораспределительные сети в населенных пунктах будут проложены после 1 января 2022 г.).

Какие участки попадают под действие программы?

Бесплатно газифицироваться смогут только те участки, дома на которых стоят на кадастровом учете. То есть, если у владельцев имеются документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом, то они смогут воспользоваться этой программой.

Если у собственника соответствующих документов нет, то для участия в программе ему необходимо сначала оформить право собственности на земельный участок и дом и уже после этого подать заявку на проведение газовой трубы.
 
Если участок находится в границах СНТ, а оно расположено в границах газифицированного населенного пункта, то доведение газопровода до границ таких товариществ будет бесплатно. Но в границах СНТ строительство газораспределительной сети будет осуществляться за счет граждан.
 
Регистрация прав на участок и дом будет полезна не только при проведении газификации. С зарегистрированными правами на недвижимость собственники смогут избежать земельных споров с соседями и совершать с участком любые операции и сделки без лишних проблем. Также наличие в ЕГРН актуальных сведений о характеристиках участка позволит корректно определить его кадастровую стоимость и, как следствие, земельный налог.
 
Кроме того, для собственников это еще и самый простой способ защиты своей недвижимости. Для этого достаточно подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия.
 
Как узнать, оформлены ли права на участок?

Вся необходимая информация содержится в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Если в реестре не окажется необходимых сведений, в выписке будет особая отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства».

Получить выписку из ЕГРН можно с помощью электронных сервисов на сайте Росреестра, на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра», на портале Госуслуг, а также в офисах МФЦ.

Также можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта» (ПКК).
 
Найти конкретный объект на ней проще всего по адресу. Если в окне описания объекта стоит отметка «Без координат границ» или площадь указана как декларированная, значит, границы участка не установлены.
 
Как поставить на учет недвижимость?

Государственный кадастровый учет осуществляется на основании заявления с приложением следующих документов:

  • подтверждающих полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель);
  • являющихся основанием для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;
  • иных документов, предусмотренных законом № 218-ФЗ, и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
Необходимыми документами для осуществления кадастрового учета земельного участка является межевой план, для осуществления кадастрового учета дома — технический план. Эти документы готовят кадастровые инженеры. Собственникам необходимо самостоятельно найти
в «Государственном реестре кадастровых инженеров» специалиста и заключить с ним договор подряда на проведение работ.
 
Подать документы можно лично в территориальных отделах Росреестра, в офисах МФЦ или онлайн с помощью личного кабинета на сайте Росреестра.
Обращаем внимание, что что кадастровый инженер, который готовил документы, имеет право подать в Росреестр заявление на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в качестве представителя правообладателя объекта недвижимости. Однако есть случаи, когда кадастровый инженер может подать заявление без доверенности, а когда нет.
 
Срок государственной регистрации составит 7 рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав и 9 рабочих дней с даты приема документов в МФЦ. После рассмотрения документов Росреестр внесет изменения в ЕГРН и выдаст собственнику выписку, подтверждающую оформление прав.
 
Как подать заявку на подключение по программе?

После того, как права на земельный участок и дом будут оформлены, собственники могут направлять заявку на газификацию. Жителям не обязательно куда-то идти, чтобы газифицировать свой дом, это можно сделать дистанционно через портал Госуслуг, портал единого оператора газификации или на сайтах газораспределительных компаний региона. Кроме того, можно посетить офисы МФЦ, а также стационарный или выездной мобильный офис газораспределительной организации.

К заявке необходимо приложить следующий комплект документов: правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом; ситуационный план; паспорт; СНИЛС; ИНН, а также указать контактные данные.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:50 0
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