«Сыт и здоров, чешите!»: тульские байкеры рассказали о спасенной собаке

Сейчас Тиль кушает с большим аппетитом, разрешает себя погладить, а когда к нему подходят его спасители, то и вовсе радостно подставляет живот — мол, чешите.

— Накануне концерта 3 декабря в рок-клубе «М2» мы около полуночи вышли на улицу и вскоре услышали чей-то крик. Он был настолько пронзительным! Мы сначала подумали, что это женщина плачет и зовет на помощь. Я взял фонарик, и мы отправились на поиски. Каково же было наше удивление, когда на самом дне канавы мы увидели собаку. Видимо, она услышала голоса на улице и начала из последних сил скулить и звать на помощь. Обреченный и усталый пёс уже молча лежал, не двигаясь, — рассказывает член байкерского клуба «BLACK LEGION» МС Михаил «Полковник» Бычков.

Чтобы вытащить пса, Михаилу пришлось самому залезть в воду. На руках собаку отнесли в рок-клуб, думали, может, отогреется, поест. Но животное отказывалось от еды, было видно, что щенок чувствует себя плохо.

— Ночью пса повезли в ветклинику, там нам насчитали, что сутки «стационара» обойдутся в 10 500 рублей. Мы отказались и уехали восвояси. А на следующий день созвонились с Мариной Ковсман и отправились в ее ветклинику при приюте «Любимец». Там пса осмотрели. Оказалось, помимо переохлаждения и истощения, у него еще и две пули имеются — в хребте и ляжке. Сделали необходимые уколы, назначили лечение, — рассказал Президент байкерского клуба «BLACK LEGION» МС Александр Бухгалтер.

Братья по клубу и мотоциклисты Тульского Мото Союза поддержали Александра и Михаила в стремлении помочь собаке и быстро собрали денег на лечение. Дали собаке имя Тиль, потому что как раз 3 декабря в клубе «М2» проходил трибьют RAMMSTEIN.

Спустя пять дней можно уже уверенно говорить, что с псом все в порядке.

— Ветеринар сказал, что Тилю около полутора лет, и за свою небольшую жизнь ласкового отношения со стороны человека он не видел. Поэтому и к нам с опаской относился поначалу. Но сейчас постепенно начинает доверять людям, — добавляет Михаил.

Вчера у Тиля состоялась масштабная «санобработка» — чтобы помыть шерсть и вывести блох.

К воскресенью байкеры планируют построить на территории рок-клуба будку для Тиля. Пока полностью не восстановится, будет сидеть на цепи.

— Когда наберется сил, мы его отпустим. А там уж как получится: убежит, так убежит. У байкеров свобода в цене, поэтому: захочет жить у нас, пусть остается. А если захочет отправиться куда-нибудь, что ж — мы не будем удерживать, — добавляет Александр.