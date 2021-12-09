От 250 тысяч на руки: топ-10 высокооплачиваемых вакансий декабря в Тульской области

Фото pixabay.com

Аналитики hh.ru провели исследование и определили, какие вакансии в этом месяце в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.

Первое место в рейтинге заняла должность Team Lead backend POSTOPLAN. Правда, работа удаленная.

«Успешный кандидат, претендующий на должность Team Lead backend, сможет получать зарплату в размере от 250 000 руб. на руки. В его обязанности войдут: обеспечение необходимого уровня автоматизации процессов в компании; анализ, оценка и управление входящими задачами, сбор и прояснение требований для команды; оптимизация процессов разработки (auto testing, CI/CD, data driven decision, etc.); проектирование новых решений, пересмотр и приоритизация технического долга; проведение code review и обучения команды», — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Также в топ-10 высокооплачиваемых вакансий вошли: коммерческий директор, главный агроном, C# Developer, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами (онкология, гематология), водитель на Iveco с площадкой, главный агроном-консультант — руководитель отдела, территориальный директор, разработчик мобильных приложений Android (Middle/Senior Android Developer), программист 1С/Разработчик 1С.

На сегодняшний день в Тульской области открыто более 500 вакансий с заработной платой от 115 000 руб. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Розничная торговля», «Продукты питания», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Финансовый сектор».