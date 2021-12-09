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От 250 тысяч на руки: топ-10 высокооплачиваемых вакансий декабря в Тульской области
Фото pixabay.com

От 250 тысяч на руки: топ-10 высокооплачиваемых вакансий декабря в Тульской области

Аналитики hh.ru провели исследование и определили, какие вакансии в этом месяце в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.

Первое место в рейтинге заняла должность Team Lead backend POSTOPLAN. Правда, работа удаленная.
 
«Успешный кандидат, претендующий на должность Team Lead backend, сможет получать зарплату в размере от 250 000 руб. на руки. В его обязанности войдут: обеспечение необходимого уровня автоматизации процессов в компании; анализ, оценка и управление входящими задачами, сбор и прояснение требований для команды; оптимизация процессов разработки (auto testing, CI/CD, data driven decision, etc.); проектирование новых решений, пересмотр и приоритизация технического долга; проведение code review и обучения команды», — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.
 
Также в топ-10 высокооплачиваемых вакансий вошли: коммерческий директор, главный агроном, C# Developer, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами (онкология, гематология), водитель на Iveco с площадкой, главный агроном-консультант — руководитель отдела, территориальный директор, разработчик мобильных приложений Android (Middle/Senior Android Developer), программист 1С/Разработчик 1С.
 
На сегодняшний день в Тульской области открыто более 500 вакансий с заработной платой от 115 000 руб. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Розничная торговля», «Продукты питания», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Финансовый сектор».
 
топ-10

Вакансия

Заработная плата

Название компании

Team Lead backend

от 250 000 руб. на руки

ООО «Патриот»

Коммерческий директор

от 220 000 руб. на руки

«Тутанхамон», сеть ювелирных салонов

Главный агроном

от 200 000 руб. на руки

ООО «Максим Горький Плюс»

C# Developer

от 180 000 до 260 000 руб. до вычета налогов

Developer Soft

Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами (онкология, гематология)

от 180 000 до 210 000 руб. до вычета налогов

Alta Personnel

Водитель на Iveco с площадкой

от 160 000 до 245 000 руб. на руки

ООО «Норд Транзит»

Главный агроном-консультант — руководитель отдела

от 150 000 до 250 000 руб. на руки

«АвтоСтройСельхозДеталь»

Территориальный директор

от 145 000 до 217 500 руб. до вычета налогов

ПАО «МТС»

Разработчик мобильных приложений Android (Middle/Senior Android Developer)

от 140 000 до 200 000 руб. на руки

ООО «ЕВАППС»

Программист 1С/Разработчик 1С

от 120 000 до 200 000 руб. на руки

 

«Фабрика Технологий»

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:20 +1
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Тульская область

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