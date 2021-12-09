От 250 тысяч на руки: топ-10 высокооплачиваемых вакансий декабря в Тульской области
Аналитики hh.ru провели исследование и определили, какие вакансии в этом месяце в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
|
Вакансия
|
Заработная плата
|
Название компании
|
от 250 000 руб. на руки
|
ООО «Патриот»
|
от 220 000 руб. на руки
|
«Тутанхамон», сеть ювелирных салонов
|
от 200 000 руб. на руки
|
ООО «Максим Горький Плюс»
|
от 180 000 до 260 000 руб. до вычета налогов
|
Developer Soft
|
Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами (онкология, гематология)
|
от 180 000 до 210 000 руб. до вычета налогов
|
Alta Personnel
|
от 160 000 до 245 000 руб. на руки
|
ООО «Норд Транзит»
|
от 150 000 до 250 000 руб. на руки
|
«АвтоСтройСельхозДеталь»
|
от 145 000 до 217 500 руб. до вычета налогов
|
ПАО «МТС»
|
Разработчик мобильных приложений Android (Middle/Senior Android Developer)
|
от 140 000 до 200 000 руб. на руки
|
ООО «ЕВАППС»
|
от 120 000 до 200 000 руб. на руки
|
«Фабрика Технологий»