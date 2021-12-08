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Проект музея «Куликово поле» получил премию «Знание»
Фото: culture.ru

Проект музея «Куликово поле» получил премию «Знание»

Она присуждается российским просветителям и просветительским проектам в Интернете, бизнесе, науке, спорте, экологии и других областях.

В номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» победил совместный проект музея-заповедника «Куликово поле» и МИА «Россия сегодня» под названием «Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы». За него проголосовали более 10 тысяч человек.

Это серия подкастов «Куликово поле: вопросы и ответы», раскрывающая факты истории России. Шесть выпусков рассказывают о взаимоотношениях Москвы и русских княжеств накануне сражения, поединке Пересвета и Челубея, находках на поле битвы и методике их поиска, об утраченных реликвиях сражения и исследователях Куликова поля.

Кроме того, в рамках проекта были представлены итоги исследования Судбищенской битвы, на месте которой работают археологи музея-заповедника. Всего на соискание премии «Знание» было подано 3053 заявки из 80 регионов России.

 

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