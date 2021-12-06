Новым директором Тульского цирка стала Светлана Олейникова
До этого она работала заместителем директора по работе со зрителями в цирке Екатеринбурга.
Директором Тульского цирка стала Светлана Олейникова. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.
Светлана Олейникова имеет высшее профильное образование — в 2010 году окончила Алтайскую государственную академию культуры и искусств, получив квалификацию «Постановщик культурно-досуговых программ». Обучается в Институте государственной службы и управления РАНХиГС по магистерской программе «Управление в сфере культуры, образования и науки».
Имеет опыт работы на руководящих должностях в детских развлекательных учреждениях в различных регионах России, а также ряд успешно реализованных проектов в Германии.
До назначения в Тульский государственный цирк работала заместителем директора по работе со зрителями в цирке Екатеринбурга.
— Для меня работа в Тульском цирке — это не только большая ответственность, но и вызов самой себе. Тула — город с высокой зрительской активностью, моя задача сделать цирк центром культурной жизни всего региона, — прокомментировала Светлана Олейникова.
Напомним, ранее директором Тульского цирка был Олег Абрамов, а до этого — Тамара Бортникова.