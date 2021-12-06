Новым директором Тульского цирка стала Светлана Олейникова

Фото: circus.ru.

До этого она работала заместителем директора по работе со зрителями в цирке Екатеринбурга.

Директором Тульского цирка стала Светлана Олейникова. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

Светлана Олейникова имеет высшее профильное образование — в 2010 году окончила Алтайскую государственную академию культуры и искусств, получив квалификацию «Постановщик культурно-досуговых программ». Обучается в Институте государственной службы и управления РАНХиГС по магистерской программе «Управление в сфере культуры, образования и науки».

Имеет опыт работы на руководящих должностях в детских развлекательных учреждениях в различных регионах России, а также ряд успешно реализованных проектов в Германии.

До назначения в Тульский государственный цирк работала заместителем директора по работе со зрителями в цирке Екатеринбурга.

— Для меня работа в Тульском цирке — это не только большая ответственность, но и вызов самой себе. Тула — город с высокой зрительской активностью, моя задача сделать цирк центром культурной жизни всего региона, — прокомментировала Светлана Олейникова.

Напомним, ранее директором Тульского цирка был Олег Абрамов, а до этого — Тамара Бортникова.