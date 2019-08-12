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Тамара Бортникова покинула должность директора Тульского цирка
Фото из архива Myslo.

Тамара Бортникова покинула должность директора Тульского цирка

Она переехала в Екатеринбург.

Тамара Бортникова покинула должность директора Тульского государственного цирка, которую занимала с октября 2017 года. Об этом сообщает Росгосцирк.

С 12 августа 2019 года Тамара Сергеевна назначена директором Екатеринбургского государственного цирка.

По информации Myslo, в Туле замену Тамаре Бортниковой пока не нашли.

 

Тамара Сергеевна Бортникова родилась в Рубцовске Алтайского края. С красным дипломом окончила музыкальное отделение Алтайской академии культуры и искусств, через несколько лет — экономический факультет Алтайского государственного университета по специальности «Антикризисное управление». В 2005 году открыла первое в регионе агентство праздников полного цикла.

 

 

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Автор: Кристина Вернигорина, 12 августа, в 16:19 +3
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