Тамара Бортникова покинула должность директора Тульского цирка

Фото из архива Myslo.

Она переехала в Екатеринбург.

Тамара Бортникова покинула должность директора Тульского государственного цирка, которую занимала с октября 2017 года. Об этом сообщает Росгосцирк.

С 12 августа 2019 года Тамара Сергеевна назначена директором Екатеринбургского государственного цирка.

По информации Myslo, в Туле замену Тамаре Бортниковой пока не нашли.

Тамара Сергеевна Бортникова родилась в Рубцовске Алтайского края. С красным дипломом окончила музыкальное отделение Алтайской академии культуры и искусств, через несколько лет — экономический факультет Алтайского государственного университета по специальности «Антикризисное управление». В 2005 году открыла первое в регионе агентство праздников полного цикла.