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Светофор с перекрестка улиц Кутузова и Гастелло в Туле вернули на место
Фото предоставлено читателем Myslo

Светофор с перекрестка улиц Кутузова и Гастелло в Туле вернули на место

Его пришлось восстанавливать после дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщил в редакцию Myslo читатель, светофор, который на прошлой неделе пропал с пересечения ул. Кутузова и ул. Гастелло в Туле, вернули на место. Также восстановлена работа светофора для пешеходов.
 
Напомним, по информации городской администрации, объект был поврежден в результате ДТП, и его пришлось восстанавливать.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:28 +1
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