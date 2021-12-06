Светофор с перекрестка улиц Кутузова и Гастелло в Туле вернули на место

Фото предоставлено читателем Myslo

Как сообщил в редакцию Myslo читатель, светофор, который на прошлой неделе пропал с пересечения ул. Кутузова и ул. Гастелло в Туле, вернули на место. Также восстановлена работа светофора для пешеходов.