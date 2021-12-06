Фото предоставлено читателем Myslo
Светофор с перекрестка улиц Кутузова и Гастелло в Туле вернули на место
Его пришлось восстанавливать после дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщил в редакцию Myslo читатель, светофор, который на прошлой неделе пропал с пересечения ул. Кутузова и ул. Гастелло в Туле, вернули на место. Также восстановлена работа светофора для пешеходов.
Напомним, по информации городской администрации, объект был поврежден в результате ДТП, и его пришлось восстанавливать.
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