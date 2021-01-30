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Директор Тульского цирка о своем увольнении: «На данный момент я остаюсь руководителем»

Директор Тульского цирка о своем увольнении: «На данный момент я остаюсь руководителем»

Об этом он сообщил корреспонденту Myslo в телефонном разговоре.

На этой неделе телеграмм-канал «Цирковые» распространил информацию об увольнении директора Тульского цирка Олега Абрамова с поста руководителя.

В сообщении отмечается, что Олег Абрамов показал неплохой результат работы: новогодняя программа А.Шатирова перевыполнила план и принесла доход в 17 млн рублей (план – 10,3 млн рублей) при разрешённой загрузке в 30% в связи с пандемией коронавируса.

Отмечается, что Абрамову было предложено написать заявление на увольнение по собственному желанию по формальному поводу, который появился после проверки КРУ. Она обнаружила недостачу нескольких метров плитки.

«Все. Других нарушений не обнаружено. Вот они хищения вселенских масштабов», – говорится в сообщении.

Олег Абрамов был назначен директором Тульского цирка в октябре 2019 года. В телефонном разговоре с корреспондентом Myslo, он ушел от прямого комментария об увольнении:

– На данный момент я являюсь руководителем цирка. Буду уходить или это – на данный момент я не готов это обсуждать.

 

Олег Владимирович Абрамов родился 29 августа 1968 года. В 1992 году окончил Тульский политехнический институт.

После службы в армии работал в различных бизнес-структурах Тулы. До назначения на должность директора цирка занимал должность первого заместителя генерального директора муниципального казенного предприятия «Тулагорсвет».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:50 +3
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