В Тульской области для людей с инвалидностью будут проводить бесплатные юридические и социальные консультации

В декабре в Тульской области запустят проект «Мои возможности», разработанный по поручению губернатора Алексея Дюмина и включенный в программу социально-экономического развития региона до 2026 года. Специалисты в 26 муниципалитетах будут проводить консультации, на которых жители смогут получить бесплатное юридическое, психологическое, социальное сопровождение.

- Проект «Мои возможности» обеспечит единую точку входа по различным вопросам, связанным с повседневной жизнью детей и взрослых с инвалидностью. Будут пересмотрены подходы к реабилитации инвалидов и созданы условия для вхождения в систему инклюзии, — рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

Также в регионе расширяется функционал Единого центра по координации системы долговременного ухода 8−800−200−52−26. Теперь на номер горячей линии могут обращаться и люди с ограниченными возможностями всех возрастов.