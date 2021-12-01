новости
новости
Регистрация
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 243 случая заболевания и 11 смертей

Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 243 случая заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 243 случая коронавируса, 235 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 68 211 жителей региона, 59 870 вылечились, 3910 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
Семь важных вопросов о новом опасном штамме «омикрон»
Жизнь Тулы и области
Семь важных вопросов о новом опасном штамме «омикрон»
сегодня, в 10:55, 33 1421 -2
Роспотребнадзор сократит время действия ПЦР-тестов до двух суток
Мир
Роспотребнадзор сократит время действия ПЦР-тестов до двух суток
вчера, в 20:39, 140 2865 -14
В Щекино врач-терапевт вернулась с пенсии, чтобы помочь бороться с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Щекино врач-терапевт вернулась с пенсии, чтобы помочь бороться с COVID-19
вчера, в 19:14, 190 2139 0
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 247 случаев заболевания и 12 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 247 случаев заболевания и 12 смертей
вчера, в 11:30, 33 1607 -2
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:39 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Гражданка, верните бункер: в Тульской области женщина выкупила у администрации больницу, но сделку придется отменить
Гражданка, верните бункер: в Тульской области женщина выкупила у администрации больницу, но сделку придется отменить
Тульский филиал компании «Балтика» поделился опытом экологичного производства
Тульский филиал компании «Балтика» поделился опытом экологичного производства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.