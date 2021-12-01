Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 243 случая заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 243 случая коронавируса, 235 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 68 211 жителей региона, 59 870 вылечились, 3910 умерли.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах следующая:
сегодня, в 10:55, 33 1421 -2
вчера, в 20:39, 140 2865 -14
вчера, в 19:14, 190 2139 0
вчера, в 11:30, 33 1607 -2
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