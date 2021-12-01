Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 243 случая заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 243 случая коронавируса, 235 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 68 211 жителей региона, 59 870 вылечились, 3910 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах следующая: