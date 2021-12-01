Гражданка, верните бункер: в Тульской области женщина выкупила у администрации больницу, но сделку придется отменить
Прокуратура указала, что противорадиационные укрытия должны находиться на балансе муниципалитета.
В Одоевском районном суде рассматривается дело о признании купли-продажи защитного сооружения гражданской обороны недействительным.
По информации Myslo, 3 года назад Оксана Л. выкупила у администрации больницу, расположенную в деревне Денисово. Сумма сделки составила чуть менее 2 млн рублей. Через какое-то время прокуратура провела проверку и выяснила, что в одном из зданий больницы имеется противорадиационное укрытие. После этого надзорный орган напомнил чиновникам, что подобные сооружения должны быть на балансе муниципалитета. Прокуратура направила в суд заявление о признании акта купли-продажи недействительным, уточнив, что их интересует именно подвал с ПРУ.
Оксана Л., в свою очередь, заявила, что ей не нужна больница без бункера и она хочет аннулировать сделку полностью.
Заседание по данному делу состоится 2 декабря.