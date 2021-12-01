новости
новости
Регистрация
Гражданка, верните бункер: в Тульской области женщина выкупила у администрации больницу, но сделку придется отменить
фото: Алексей Жирухин

Гражданка, верните бункер: в Тульской области женщина выкупила у администрации больницу, но сделку придется отменить

Прокуратура указала, что противорадиационные укрытия должны находиться на балансе муниципалитета.

В Одоевском районном суде рассматривается дело о признании купли-продажи защитного сооружения гражданской обороны недействительным.

По информации Myslo, 3 года назад Оксана Л. выкупила у администрации больницу, расположенную в деревне Денисово. Сумма сделки составила чуть менее 2 млн рублей. Через какое-то время прокуратура провела проверку и выяснила, что в одном из зданий больницы имеется противорадиационное укрытие. После этого надзорный орган напомнил чиновникам, что подобные сооружения должны быть на балансе муниципалитета. Прокуратура направила в суд заявление о признании акта купли-продажи недействительным, уточнив, что их интересует именно подвал с ПРУ.

Оксана Л., в свою очередь, заявила, что ей не нужна больница без бункера и она хочет аннулировать сделку полностью.

Заседание по данному делу состоится 2 декабря.

 

Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:00 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тульская областьуголовное делокупля-продажабункерпрокуратура
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Работаем на еду: как выросли цены на продукты в тульских магазинах за 7 лет
Работаем на еду: как выросли цены на продукты в тульских магазинах за 7 лет
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 243 случая заболевания и 11 смертей
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 243 случая заболевания и 11 смертей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.