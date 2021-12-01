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Семь важных вопросов о новом опасном штамме «омикрон»

Семь важных вопросов о новом опасном штамме «омикрон»

Эффективны ли против него российские вакцины? Могут ли тест-системы определить этот штамм?

На самые важные вопросы отвечает Роспотребнадзор.
 
1. Чем новый штамм «омикрон» отличается от других штаммов коронавируса?
 
Мутации в этом варианте повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки, влияют на увеличение инфекционности. Поэтому новый вариант коронавируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения.
 
2. Когда впервые обнаружили новый штамм «омикрон»?
 
Самые ранние образцы датированы 9−11 ноября 2021 г. 23 ноября в базу GISAID был загружен образец последовательности из Гонконга (образец был взят 12 ноября 2021 г.). 25 ноября был загружен еще один образец из Гонконга (от 18 ноября). 27 ноября был загружен образец из Израиля (от 20 ноября). Также 27 ноября была загружена полногеномная последовательность нового вируса SARS-CoV-2, выделенного 24 ноября в Бельгии.
 
3. Обнаружен ли новый штамм «омикрон» в России?
 
На сегодняшний день нет.
 
4. Могут ли существующие тест-системы определить новый штамм «омикрон»?
 
Все ПЦР-тест-системы, применяемые в России, эффективны, в том числе для выявления заболевания новым штаммом «омикрон».
 
5. Тех, кто вернулся из зарубежных стран, будут как-то специально обследовать на наличие нового штамма «омикрон»?
 
На границе РФ, в аэропортах бесплатно тестируют граждан, прибывающих из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, Китайской Народной Республики, Великобритании, Израиля, Гонконга и ряда других стран, объявивших об обнаружении штамма «омикрон».
 
Гражданам, которые находились по личным нуждам в африканском регионе, прежде всего в ЮАР, потребуется соблюдать 14-дневный карантин по возвращении. По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях человек.
 
6. Эффективны ли российские вакцины против нового штамма «омикрон»?
 
Ученые в мире и в Российской Федерации уже изучают особенности этого штамма, в том числе в части возможности его нейтрализации антителами, вызванными как вакцинацией, так и перенесенным ранее заболеванием.
 
7. Какие меры профилактики помогут избежать заражения новым штаммом «омикрон»?
 
Вакцинация, ревакцинация, мытье рук, сокращение контактов, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание.
Сюжет: Коронавирус
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