В Донском собака покусала школьницу

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Мать 15-летней девочки опубликовала пост о происшествии вчера, 30 ноября.

— Моя дочь вышла со школы и на неё напала собака, — написала женщина, приложив фото пострадавшей дочери.

Чуть позже выяснилось, что девочка хотела погладить подбежавшую к ней собаку, но та вцепилась ей сначала в руку, а потом укусила за лицо. Отогнать животное смогла учитель истории, которую позвал одноклассник, ставший свидетелем нападения.

— Сейчас моя дочь в больнице, а я уже написала заявление в полицию. Кстати, как выяснилось, это не бродячая собака — у нее есть хозяйка. Псина просто сбежала, — продолжает мама девочки.

Городская администрация уже выразила сожаление о случившемся и пообещала помощь семье потерпевшей:

— Сожалеем, что случилась такая ситуация. Администрация муниципального образования город Донской готова оказать содействие в поиске владельца животного, а также юридическую помощь в подготовке необходимых документов для последующего привлечения владельца к ответственности.

В УМВД России по Тульской области Myslo заявили, что сообщение о происшествии зарегистрировано в установленном законом порядке в отдел МВД России по г. Донскому. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.