В районе поворота на «Тулачермет» пробка из-за ДТП

На автодороге «Тула-Новомосковск» столкнулись три автомобиля.

Утром 1 декабря на автодороге «Тула-Новомосковск» произошло ДТП. Как сообщила корреспонденту Myslo очевидец, на повороте на «Тулачермет» столкнулись три следовавших в попутном направлении автомобиля.

По предварительной информации, в результате автоаварии никто не пострадал. Однако, из-за участников происшествия наблюдается затруднение движения в сторону Новомосковского шоссе.