В районе поворота на «Тулачермет» пробка из-за ДТП
На автодороге «Тула-Новомосковск» столкнулись три автомобиля.
Утром 1 декабря на автодороге «Тула-Новомосковск» произошло ДТП. Как сообщила корреспонденту Myslo очевидец, на повороте на «Тулачермет» столкнулись три следовавших в попутном направлении автомобиля.
По предварительной информации, в результате автоаварии никто не пострадал. Однако, из-за участников происшествия наблюдается затруднение движения в сторону Новомосковского шоссе.
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